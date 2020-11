La Nazione: Gelo Iachini, Montella c’è

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Gelo Iachini, Montella c’è”. Occhiello: “Conferma a tempo. E un tecnico sotto contratto…”. A pagina 4 leggiamo: “Iachini appeso a un filo. E Montella aspetta”. Sottotitolo: “Scenari in evoluzione, ogni giorno confronti e valutazioni. La società è dispiaciuta. E il vecchio allenatore è sempre sotto contratto…”. A pagina 5 si legge: “Flop viola, ora tutti sono finiti nel mirino”. E ancora: “Le dure parole di Joe Barone alla squadra e il richiamo a Iachini per le dichiarazioni post partita. Serve subito una svolta”. In taglio basso: “Difesa in emergenza”. E anche: “Attacco, quanti dubbi”.

