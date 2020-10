La Nazione: Iachini e Mandorlini…nel segno di Mazzone

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sull’impegno di oggi pomeriggio della Fiorentina: “C’è la coppa, niente scherzi”. A pagina 4 leggiamo: “Iachini-Mandorlini, nel nome di Carletto”. Sottotitolo: “Amici da quasi 40 anni, compagni di squadra nell’Ascoli guidato da Mazzone. Ma oggi Beppe sarà in tribuna per squalifica”. In taglio basso: “Coppa Italia, trappola dietro l’angolo. Ma col Padova non si può sbagliare”. Di spalla: “Tutti i numeri del match: sfida in discesa”. A pagina 5 invece troviamo: “Biraghi ci crede: ‘Rimango fino al 2024′”. In taglio basso: “Pezzella: caviglia KO e tanti rischi”. Di spalla: “Ribery è guarito, titolare contro la Roma”.

