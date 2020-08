La Nazione: Il Gallo dei sogni

Sulla prima pagina del QS de La Nazione c’è il titolo sul mercato viola: “C’è Belotti nel mirino”, a pagina 4: “Iachini 2.0, l’attacco diventa una priorità” e in sommario “Belotti in cima alla lista dei desideri. Occhio agli svincolati (non solo in difesa). Gli incroci con il Milan per Vlahovic e Milenkovic”. In taglio basso “Spazio a chi ha giocato meno. Sottil per Ribery. Agudelo regista”, nel sommario “Iachini vuole chiudere il campionato con una vittoria. Ieri a Fiesole cena di squadra per la fine della stagione”. A pagina 5 in taglio alto: “Il regista Beldì: Scelta azzeccata” e “Giovanni Galli: Sognavo Benitez”.

