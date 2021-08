La Nazione: Il giorno dell’accordo

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Gonzalez, allegria viola”. A pagina 4 l’apertura è per: “Gonzalez fa una promessa: “Voglio portare allegria”. Sul mercato invece leggiamo: “Milenkovic-West Ham, il giorno dell’accordo. Il via libera a Kouame può portare Defrel“. A pagina 5 si cambia argomento: “Gioco aggressivo, le 5 scommesse da vincere subito”. Sottotitolo: “Italiano sta cercando di rimotivare molti giocatori La vera mossa vincente sarà il gruppo unito”. Di spalla: “Prove di formazione, Amrabat a parte”. Infine c’è: “Biglietti al Franchi, da oggi vendita libera”.