La Nazione: Il mercato fa subito scintille

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo: “Ora Fiorentina corri in Coppa”.

A pagina 4 leggiamo: “Bivio Samp, fra Rocco, Jovic e Nico Coppa Italia: c’è il futuro in campo”. Sottotitolo: “Stasera (ore 18) la sfida secca contro i blucerchiati che vale il salto in direzione dei quarti di finale La voglia di rilancio ha riportato Commisso in tribuna. Mentre l’attaccante serbo si gioca l’ennesima chance”.

A pagina 5 c’è: “Il Leicester ci prova per Gonzalez I viola fanno muro: non si tocca”. Sottotitolo: “L’offerta inglese vicina ai 35 milioni (con 4 di ingaggio al giocatore) e il mercato fa subito scintille Quella cena con il dg Barone come momento chiave per un ritrovato feeling dopo qualche tensione”. In taglio basso: “Cabral, che botta: lungo stop. E anche Saponara finisce ko”. Di spalla infine: “Zurkowski-Spezia: riscatto obbligatorio”.