La Nazione: Il mondo si mobilita per il Franchi

In prima pagina della cronaca de La Nazione si parla dell’attuale stadio della Fiorentina. E il titolo che troviamo è: “Il mondo si mobilita per il Franchi“. In prima pagina dell’inserto sportivo invece c’è: “Forza Ribery, facci vincere”. A pagina 4 troviamo: “Fiorentina l’unica risposta si chiama vittoria”. Quanto alla formazione che vedremo in campo stasera, il titolo è: “Pulgar torna in regia Amrabat insieme a Castro”. Sottotitolo: “Più equilibrio in formazione dopo l’esperimento fallito in trasferta a Napoli. Dubbi in difesa, Milenkovic favorito su Quarta. Caceres sulla fascia”.