La Nazione: Il Paradiso all’improvviso

Sulle pagine del QS de La Nazione, il titolo in taglio centrale d’apertura: “Vivi e cattivi. Rifiorentina”. A pagina 2 in taglio alto: “Pazza viola, il Paradiso in 3 minuti. Jovic e Ikonè firmano la rimonta. Baci e abbracci, il Franchi esplode”. A pagina 3 le pagelle: “Bravo Cero, Jovic resta sul pezzo. Quarta frastornato”, in taglio basso: “Quel valore in più che ci fa sperare”. A pagina 4: “E Italiano si accende: ‘Vittoria per i tifosi'”.