La Nazione: Italiano e mercato, la coppa accende il futuro

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Firenze parte tutti a Praga”.

A pagina 6, in taglio alto c’è: “Cabral applaude il Fenomeno “Ronaldo è il mio idolo”. E poi leggiamo: “Italiano e mercato, la coppa accende il futuro”. Articolo che inizia così: “C’è anche tanto futuro nella finale di Conference che aspetta la Fiorentina. Futuro che – appunto in base al risultato di Praga – potrà prendere direzioni anche molto diverse tra loro”.

A pagina 7 sui tifosi: “Tutto pronto per il maxi-esodo a Praga Guida pratica per chi ha (e non ha) il biglietto”. Sottotitolo: “Saranno circa novemila i tifosi viola presenti nella capitale della Repubblica Ceca. Esaurito sugli spalti e sui voli aerei”. E anche: “Prove tecniche di formazione anti-West Ham Jovic al centro dell’attacco, Nico sta bene”. Sottotitolo: “Italiano ha provato il gruppo dei titolari per la finalissima Il serbo sembra battere Cabral Milenkovic-Igor coppia centrale”.