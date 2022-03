La Nazione: La Fiorentina può brindare, mai venduto tanto negli ultimi dieci anni

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo il titolo sulla Fiorentina: “Bomber King, gioca Cabral”.

All’interno, l’apertura stamani è per: “E’ arrivato il momento di Cabral. Domenica sarà titolare nel derby”. Sottotitolo: “Italiano ha scelto il centravanti per affrontare l’Empoli: i progressi di Arthur durante la sosta di campionato Piatek ha recuperato dopo l’infortunio alla caviglia, ma andrà in panchina. Si candida anche Ikoné”.

A pagina 5 invece leggiamo: “Nuovo logo, i tifosi non gradiscono “Questo non è soccer americano”. Sottotitolo: “Comparsi allo stadio e alle Cure due striscioni contro l’operazione di «rebranding» voluta dalla società Negli anni ’80 era successa la stessa cosa con i Pontello. E qualcuno paventa anche un cambio di nome”. Di spalla: “Maglie e accessori Mai venduto tanto negli ultimi 10 anni”.