La Nazione: Pezzella via? Arriva Izzo

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo: “Pezzella via? Arriva Izzo”. A pagina 2 viene ripreso il tema della prima: “Fiorentina, c’è subito Izzo se parte Pezzella”. In taglio basso ancora mercato: “Paratici lascia andare Pellegrini: Pradè ci pensa. Il Leeds fa sul serio e prepara l’offerta per Pulgar”. A pagina 3 leggiamo: “Biraghi II, la vendetta. Contro gli scettici”. A pagina 4 invece c’è: “Così Castrovilli si è preso la Fiorentina”. A pagina 5 il grande ritorno: “Borja, 17 minuti per ricominciare una storia”. In taglio basso: “Amrabat si scalda”.

