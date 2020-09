La Nazione: Piatek, Ricci e Chiesa, tre rebus per Commisso

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Bonaventura: “Noi da Europa”. A pagina 4 l’apertura è dedicata al ritorno di Commisso e al mercato: “Piatek, Chiesa, Ricci: tre rebus per Rocco”. Sottotitolo: “Domani Commisso arriverà a Firenze: prima i tamponi, poi il lavoro. Ieri Borja ha firmato un contratto annuale (con bonus)”. A pagina 5 viene ripreso il tema della prima: “Bonaventura cala il Jack: “Ora l’Europa”. Di spalla infine: “Biraghi dolorante. In dubbio con il Torino”.

