La Nazione: Riecco Quarta, rivoluzione in difesa

In prima pagina nella cronaca di Firenze de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Piano stadio in sessanta giorni”. A pagina 4 viene ripreso il tema: “Nuovo Franchi, fra due mesi il progetto. Costi e sicurezza spingono per il restyling”. A pagina 5 invece c’è: “E Commisso va a Campi: “Ipotesi sempre valida”.

In prima pagina dell’inserto sportivo troviamo il titolo: “Rivoluzione in difesa”. A pagina 4 l’apertura è per: “Viola, che esame a San Siro: i duelli (difficili) da vincere”. In taglio basso: “Baggio sarà un film, Firenze avrà la sua parte”. A pagina 5 sul match di sabato: “Inter-Fiorentina, lo show dei reparti-record”. In taglio basso il mercato: “Riecco Quarta: Pezzella o Milenkovic in bilico?”.