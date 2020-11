La Nazione: Sorpresa Barreca

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, questo è il titolo che troviamo sulla Fiorentina: “Viola, in coppa mettici il cuore“. All’interno dell’inserto, in apertura c’è: “Viola, c’è la coppa per ritrovare il sorriso”. E ancora: “Borja, prove tecniche di debutto. E in difesa la sorpresa Barreca”. A pagina 5 le dichiarazioni dell’allenatore alla vigilia della gara con l’Udinese: “L’imperativo di Prandelli: “Adesso reagire”. Sulla Champions League femminile leggiamo: “Donne, il sorteggio dice Praga. Sfida affascinante con lo Slavia”.

