La Nazione: Stadio, l’accordo non si trova

Nella prima pagina della cronaca fiorentina de La Nazione si parla anche di Fiorentina: “Stadio: l’incontro c’è, l’intesa no”. A pagina 3 si legge: “Stadio, l’accordo non si trova”. A pagina 8: “Astori, adesso parla la compagna: ‘Serve verità, ci sono altre perizie”. Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si legge: “Milenkovic, doppia beffa”. A pagina 4: “Milenkovic, che botta: due turni, via al ricorso”. In taglio basse spazio alle parole di Malcuit: “Sono qui per Prandelli, mi ha fatto sentire importante”. A pagina 5: “Franck e Jack, quando il calcio è passo di danza”.

