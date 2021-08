La Nazione: Staffetta serba alla Fiorentina

Nell’inserto sportivo de La Nazione, grande spazio a pagina 8 viene dato a: “Vlahovic, mille tentazioni Ma il contratto è pronto”. Sottotitolo: “Le voci di maxi-offerte dall’Inter e dal Tottenham circondano Dusan Il club viola punta alla firma del nuovo accordo a breve: tutti i dettagli”. A pagina 9 invece c’è: “Milenkovic-Nastasic: è staffetta serba”. Ovvero: “Con la cessione di Nikola, pare ad un passo il ritorno di Matija: in difesa, però, è pronto anche un “Piano B“ se parte Pezzella“. Di spalla: “Orsolini, il Bologna aspetta la prima mossa. E l’Olympique pare aver mollato Lirola“. In taglio basso le nuove maglie: “Giglio alabardato per la Viola Commisso riparte dalla storia”. Sottotitolo: “Si tratta di una variazione rispetto alla stagione ’85/86 La firma è della Kappa Oggi la presentazione”.