La Nazione: Torna Ribery, basta paura

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina e della partita di sabato contro il Benevento: “Torna Ribery, basta paura”. A pagina 4 si legge: “Il tifoso Ribery torna calciatore. Quelle urla da ultrà nello skybox”. E ancora: “Quarta, sfida argentina contro il colosso Gaich. Quel precedente tra River e San Lorenzo“. A pagina 5 si parla della formazione: “Bonaventura c’è, Castrovilli resta in bilico”. In taglio basso: “Primavera, che botta” e “Il sogno Champions“, in riferimento alla partita della Fiorentina femminile.