La Nazione: Tutti al tavolo del futuro

Nell’edizione odierna de La Nazione, in apertura sulla prima pagina sportiva, troviamo: “Fiorentina: Italiano day”. A pagina 4 “Dodò è pronto a volare sulla fascia. Lovato e Djuric da chiudere in fretta”. Di spalla “Da Pulgar a Benassi, l’altro tesoretto”.

In fondo “Quelle tentazioni a costo zero: Cavani o Suarez, sognare si può”. A pagina 5, in alto “«Rocco e Catherine Scolarship». Commisso in aiuto degli studenti”. Al centro, troviamo “Tutti al tavolo del futuro. Italiano–Firenze, avanti”. Sottotitolo: “Oggi l’incontro fra l’allenatore e i dirigenti del club, poi il via al mercato. In sede è atteso il dg Barone, presenti anche Pradè e Burdisso“. Infine, di spalla troviamo “Laurini, Caceres e… Che bello se Odrio chiudesse il cantiere”.