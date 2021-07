La partita double face di Ranieri: Prima la prodezza, poi i rimbrotti

MOENA – E’ stato un match, quello contro l’Ostenmunchen decisamente double face per il difensore classe ’99 della Fiorentina Luca Ranieri.

Il terzino italiano, prima ad inizio ripresa, ha messo a segno il quarto gol della Fiorentina con una splendida rovesciata. Poi, al momento della sostituzione ha subito i rimbrotti di Vincenzo Italiano.

Il motivo è da attribuirsi all’errore sul calcio di rigore concesso ai tedeschi che ha portato poi, al gol della bandiera per l’Ostenmunchen. Un Italiano, che non lascia niente al caso, neanche nelle primissime amichevoli estive in ritiro.