La prima dei due grandi ex insieme, proprio contro il loro passato

I due grandi ex Fiorentina Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, se tutto sarà confermato, domani giocheranno la loro prima gara insieme dal primo minuto in Serie A con la maglia della Juventus, il club che ha investito sulla coppia anche per gli anni a venire, contro la Fiorentina, squadra che li ha lanciati nel massimo campionato.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, per il centravanti serbo sarà la prima da titolare come ex contro i viola in A, mentre Chiesa è già a quota due. Juve-Fiorentina, tra l’altro, fu la partita del debutto di Chiesa da professionista, il 20 agosto 2016. Da allora, ne è passata di acqua sotto ai ponti. Compresi i 17 gol segnati in coppia con Vlahovic a Firenze.