La Primavera di Aquilani perde contro la Pistoiese: viola sfortunati

In attesa della prima vera amichevole della prima squadra, in programma domani sera al Franchi alle ore 19.30 contro la Lucchese, questa mattina è stata la volta della Primavera di Alberto Aquilani. Al Poggioloni delle Caldine i giovani viola hanno sfidato la Pistoiese, attualmente in Serie C, per mettere “benzina” nelle gambe in vista della ripresa del campionato in programma per fine Settembre.

Secondo quanto riportato da Violachannel.tv la sfida è terminata con il punteggio di 0-1 a favore degli ospiti. Per la squadra allenata dal tecnico Nicolò Frustalupi, in passato vice allenatore di Walter Mazzarri, è stato decisivo un autorete del classe 2002 Masi.