La probabile formazione del Bologna: Mihajlovic recupera una pedina fondamentale in difesa

L’ex tecnico viola Sinisa Mihajlovic ha ormai sciolto gli ultimi dubbi di formazione per il suo Bologna che si appresta a sfidare la Fiorentina. Tra i pali ci sarà Skorupski, e a far muro davanti a lui la difesa a quattro formata dall’ex terzino viola De Silvestri, i centrali Danilo e Soumaoro e, sull’altra fascia, il recuperato Tomiyasu, che era stato assente per alcune settimane a causa di infortunio muscolare. A centrocampo al posto dello squalificato Schouten agirà Poli in coppia Svanberg. In attacco Skov Olsen, Soriano e Barrow agiranno alle spalle dell’esperto Palacio schierato come un’unica punta.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Tomiyasu; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.