La probabile formazione del Cagliari: difesa obbligata e sperimentale ma c’è il centrocampo che all’andata ha travolto la Fiorentina

La partita forse peggiore del già pessimo girone d’andata viola fu probabilmente quella di Cagliari, quando la Fiorentina perse per 5-2 riducendo solo nei minuti il finale il clamoroso 5-0 dei primi 75 minuti. Il centrocampo a 3 di Maran composto da Rog, Nainggolan e Nandez (tutti accostati prima o dopo alla squadra viola) dominò in lungo e in largo e sarà anche quello titolare di questa sera. La difesa invece sarà diversa perché al subentrato Zenga mancheranno diversi titolari e in porta ci sarà il fiesolano Cragno.

Cragno, Walukiewicz, Pisacane, Klavan, Mattiello, Nainggolan, Nandez, Rog, Lykogiannis, Joao Pedro, Simeone.