Si avvicina a grandi passi Fiorentina-Lecce, partita in programma programma Franchi alle 15:00. Baroni studia le ultime mosse per la formazione titolare da schierare contro i viola. Spicca il nome di Maleh, ex della partita a centrocampo per i pugliesi, mentre in attacco il dubbio è Di Francesco o Oudin.

La probabile formazione del Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Maleh; Di Francesco, Colombo, Strefezza.