La probabile formazione del Sassuolo: Dionisi ritrova Traorè dall’inizio e conferma il suo numero 10 davanti

Trasferta in Toscana per il Sassuolo di Dionisi, ospite della Fiorentina questo pomeriggio alle 15 al ‘Franchi’. Dionisi cerca punti dopo il KO interno con la Sampdoria per allontanare la zona retrocessione. Vediamo il probabile 11 neroverde.

In porta il solito Consigli, Toljan e Rogerio i due terzini; Ferrari accanto a Erlic come coppia di centrali. Ancora assente Maxime Lopez, per cui ci sarà ancora Henrique davanti alla difesa; ai suoi lati, Frattesi e il rientrante Traorè. Davanti, spazio a Laurienté e Pinamonti, insieme al n°10 Berardi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Traorè; Berardi, Pinamonti, Laurientè.