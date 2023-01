La probabile formazione della Fiorentina: allarme a centrocampo, sarà l’ora di Bianco? Davanti scalpita Jovic

Cinquantadue giorni dopo, riparte il campionato. La Fiorentina ospita il Monza allo stadio Artemio Franchi con la speranza di mostrare quanto fatto di buono nelle ultime partite prima della maxi-sosta.

Mister Vincenzo Italiano si affida a Terracciano per la porta, mentre in difesa si schiereranno Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta (da tenere in considerazione il ‘classico’ ballottaggio della vigilia con Igor) e Biraghi. I problemi sorgono a centrocampo, con Mandragora out per infortunio e Amrabat in condizioni non ottimali: viste anche le pochissime alternative, sarà un reparto del tutto inedito con Bianco e Duncan. Bonaventura trequartista è pressoché indiscutibile, così come Kouamé e Ikoné sulle fasce. Davanti, Jovic è nettamente favorito su Cabral.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta/Igor, Biraghi; Amrabat/Bianco, Duncan; Kouamé, Bonaventura, Ikoné; Jovic. All.: Vincenzo Italiano.