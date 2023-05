La probabile formazione della Fiorentina: dubbi su chi confermare a centrocampo. Tra i pali torna Terracciano, sarà la volta buona per Brekalo?

Dopo la cinquina rifilata alla Sampdoria, la Fiorentina prosegue il suo percorso in campionato, in una complicatissima rincorsa all’Europa. La Viola se la vedrà all’Arechi contro la Salernitana dell’ex Paulo Sousa (squalificato, non ci sarà).

Italiano, dopo aver schierato Cerofolini domenica scorsa, torna ad affidarsi a Terracciano. Linea difensiva a quattro con Dodô, Milenkovic, Igor e Terzic, in vantaggio sul capitano Biraghi. A centrocampo, in coppia con Mandragora, è ballottaggio aperto tra due dei cinque marcatori contro la Samp, ovvero Castrovilli e Duncan; sulla trequarti, invece, si candida Barak. Sulle fasce, oltre a Ikoné, ci sarà spazio per uno tra Sottil e Brekalo, che non parte dal primo minuto dall’andata contro il Lech Poznan. Davanti si conferma favorito Cabral.

La PROBABILE FORMAZIONE della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Terzic; Mandragora, Castrovilli/Duncan; Ikoné, Barak, Sottil/Brekalo; Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano.