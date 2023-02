La probabile formazione della Fiorentina: dubbio a centrocampo per Italiano, ballottaggio aperto per la punta

Si avvicina a gradi passi il super big match di domani tra Juventus e Fiorentina, in programma alle 18:00 al Franchi. Italiano riflette sugli ultimi dettagli per quanto riguarda la formazione titolare da mandare in campo. In porta ancora Terracciano, Biarghi a sinistra, Dodo a destra. Al centro, per sostituire lo squalificato Igor ci sarà Quarta con Milenkovic. A centrocampo Amrabat con Bonaventura e Duncan, ma occhio anche al possibile inserimento di Barak. In attacco Kouame e Nico Gonzalez a supporto di Jovic, anche se nelle ultime ore sembra più aperto che mai il ballottaggio con Cabral.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan (Barak); Gonzalez, Jovic/Cabral, Kouame.