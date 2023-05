La probabile formazione della Fiorentina: Italiano cambia praticamente tutti, diversi ballottaggi in attacco

La Fiorentina torna in campo per la terzultima partita di Serie A contro il Torino e lo fa dopo l’impresa di Basilea e il raggiungimento della finale di Conference League. Mercoledì l’appuntamento è all’Olimpico con la finale di Coppa Italia contro l’Inter e Italiano è pronto a far rifiatare praticamente tutti. Cerofolini pronto a riprendere il posto tra i pali al posto di Terracciano, così come Quarta al centro della difesa. Da capire chi sarà al suo fianco: se Igor o Ranieri. Ai loro lati Venuti e Terzic. In mediana spazio a Duncan e Mandragora, ma occhio all’alternativa Bianco. Sulla trequarti c’è il matchwinner di Basilea Barak, con Saponara e Ikoné in vantaggio sugli altri esterni per il posto da titolare, ma attenzione anche alla seconda chance per Brekalo e all’alternativa Sottil. Davanti Jovic dà respiro a Cabral.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini, Venuti, Quarta, Igor/Ranieri, Terzic, Mandragora, Duncan, Saponara, Barak, Kouame, Jovic.