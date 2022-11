La probabile formazione della Fiorentina: Italiano pronto a lanciare l’undici classico. Dubbio a centrocampo

A Marassi una sfida delicata tra Sampdoria e Fiorentina, con i blucerchiati alla disperata ricerca di punti salvezza, mentre i viola vogliono rimettere a posto la classifica anche in campionato. Per la partita, Italiano sembra intenzionato a lanciare l’undici classico dal primo minuto: ancora 4-3-3 co Terracciano in porta, tornano Dodo e Biraghi sulle fasce, mentre centrali ci sono Quarta e Milenkovic. In regia torna Amrabat, con al suo fianco Bonaventura e Barak. Occhio però anche alle possibilità Duncan e Mandragora, che potrebbero permettere anche variazioni al 4-2-3-1. Davanti pochi dubbi, con Ikoné, Jovic e Kouame. Parte dalla panchina Cabral, pronto a subentrare.

La probabile formazione della Fiorentina 4-3-3: Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Ikonè, Jovic, Kouamè.