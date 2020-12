La probabile formazione della Fiorentina: Prandelli conferma il 4-3-3, ma c’è ancora qualche dubbio

Tante certezze e pochi dubbi: la formazione della Fiorentina che scenderà in campo contro il Genoa è quasi fatta, ma Prandelli – che si è negativizzato e sarà in panchina – ha ancora qualche ballottaggio da sciogliere.

Il tecnico di Orzinuovi confermerà il 4-3-3 visto a San Siro contro il Milan. Davanti a Dragowski, al centro della difesa ci saranno Milenkovic e Pezzella: sulla destra spazio a Caceres, mentre a sinistra c’è ancora Biraghi. A centrocampo Pulgar è in vantaggio su Borja Valero per un posto davanti alla difesa: ai lati confermati Amrabat e Castrovilli. Nel tridente offensivo certi di una maglia da titolare Vlahovic, che ha mostrato timidi segnali di risveglio a San Siro, e Ribery. Ballottaggio tra Callejon e Bonaventura per l’ultimo posto, con lo spagnolo per il momento davanti nelle preferenze di Prandelli. L’ex giocatore del Milan, però, potrebbe essere la sorpresa anche per la mediana: se così fosse, Amrabat scalerebbe davanti alla difesa.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar/Borja Valero, Castrovilli; Callejon/Bonaventura, Vlahovic, Ribery.