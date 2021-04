La probabile formazione della Fiorentina: Ritorno obbligato in difesa. Tanti dubbi per Iachini in mediana

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta contro il Sassuolo che la Fiorentina è già pronta a tornare in campo. Alle 20:45 la squadra di Beppe Iachini sarà di scena al Bentegodi contro l’Hellas Verona di Ivan Juric, che è già matematicamente salvo e dunque senza particolari obiettivi da raggiungere fino al termine della stagione.

Il tecnico della Fiorentina dovrà fare a meno dello squalificato Milenkovic: per questo, davanti a Dragowski, ci sarà Martinez Quarta al fianco di Pezzella e Caceres. Sulle fasce tutto lascia presagire che Iachini confermi Venuti e Biraghi, anche se Malcuit scalpita e potrebbe trovare spazio, se non dall’inizio, almeno a partita in corso. In mediana sono in quattro (Amrabat, Bonaventura, Castrovilli e Pulgar) per tre posti: probabile che possa tornare dal 1’ il marocchino. Nessun dubbio in attacco, con Iachini che schiererà nuovamente il tandem composto da Ribery e Vlahovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura (Pulgar), Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.