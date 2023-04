La probabile formazione della Fiorentina: Tornano Castrovilli e Barak, presto o tardi per dare un’altra chance a Jovic?

Torna il campionato e l’aria che tira in casa viola è quella di un turn over rimandato visto il roboante 4-1 in casa del Lech Poznan. Per la sfida di stasera con l’Atalanta infatti, Italiano e i suoi si giocano le residue speranze di qualificazione europea anche tramite la Serie A e l’occasionissima per rifiatare potrebbe essere proprio quella di giovedì per il ritorno con i polacchi. Spazio dunque ai rientri di Igor (e Quarta?), mentre a centrocampo Castrovilli e Barak dovrebbero sostituire Amrabat e Bonaventura. Dura togliere Cabral dall’attacco ma è anche vero che Jovic manca da diverso tempo dal primo minuto… Questa il probabile undici viola:

Terracciano, Dodo, Quarta (Milenkovic), Igor, Biraghi, Castrovilli, Mandragora, Barak, Ikoné, Cabral (Jovic), Gonzalez.