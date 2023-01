La probabile formazione della Roma: Kumbulla prende il posto di Ibanez in difesa, in mezzo al campo Tahirovic

Roma e Fiorentina si affronteranno stasera all’Olimpico per il match valido per la 18esima giornata di Serie A. Mourinho mette a punto gli ultimi dettagli della sua formazione titolare a poche ore dalla partita. Per lui, così come per Italiano, sembrano essere pochi i dubbi sull’undici iniziale: Rui Patricio in porta, difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Kumbulla. A centrocampo Celik, Tahirovic, Cristante e Zalewski, mentre in attacco Dybala e Zaniolo a supporto di Abraham.

La probabile formazione della Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Tahirovic, Cristante, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.