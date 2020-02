La Fiorentina sfiderà questo pomeriggio la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri che scenderà in campo con il 4-3-1-2. L’ex Juventus Audero tra i pali, Bereszynski-Tonelli-Colley-Murru in difesa con Thorsby-Vieira-Linetty dietro a Gaston Ramirez, pronto a creare assist per la coppia Gabbiadini-Quagliarella.

