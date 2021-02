La probabile formazione della Sampdoria: Ranieri si affida al suo elemento più esperto per l’attacco

Per la gara contro la Fiorentina il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri sembra aver sciolto ogni dubbio di formazione. Tra i pali confermato Audero, mentre la difesa sarà composta al centro da Yoshida e Colley data l’assenza per squalifica di Tonelli: ai lati agiranno Bereszynski e Augello. A centrocampo nel mezzo ci saranno Thorsby e Ekdal, le corsie esterne verranno presidiate da Candreva e Jankto. In attacco l’ex tecnico viola si affiderà a un bomber navigato come Quagliarella per giocare dal primo minuto a fianco di Keita.

Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.