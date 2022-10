La probabile formazione dello Spezia: Gotti pronto a lanciare la difesa a quattro, ma sulla trequarti un ex Fiorentina rischia il posto

Gotti studia le ultime mosse per cercare di arginare la Fiorentina, in arrivo questo pomeriggio a La Spezia. Il tecnico bianconero è pronto a lanciare la difesa a quattro con l’ex viola Dragowski sicuro del posto in porta, Amian, Ampadu, Kiwior e Nikolaou nella linea difensiva. In mediana c’è la coppia Ekdal-Bourabia, mentre sulla trequarti Holm e Gyasi sono sicuri della maglia da titolari. Il dubbio di Gotti rimane tra Verde e l’altro ex Fiorentina Agudelo, alle spalle di Nzola unica punta.

La probabile formazione dello Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Ekdal, Bourabia; Holm, Agudelo/Verde, Gyasi; Nzola.