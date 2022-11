La probabile formazione della Sampdoria: un dubbio per reparto per Stankovic. In attacco occhio a un baby

Si avvicina a grandi passi la partita tra Sampdoria e Fiorentina in programma questo pomeriggio alle 15:00 a Marassi. I blucerchiati sono alla ricerca disperata di punti per risollevare una classifica che potrebbe mettersi male. Per farlo Stankovic proverà il 4-4-2 con il solito Audero in porta, Bereszynski, Murillo, Colley e Amione in difesa. Potrebbe partire dalla panchina infatti Ferrari dopo le ultime non esaltanti prestazioni. A centrocampo Leris, Villar, Rincon (o Yepes) e Djuricic, con la coppia d’attacco formata da Gabbiadini e Caputo. Attenzione anche all’opzione Montevago, attaccante classe 2003 in cerca di spazio là davanti.

La probabile formazione della Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Amione; Leris, Villar, Rincon/Yepes, Djuricic; Gabbiadini (Montevago), Caputo.