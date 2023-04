La Procura federale potrebbe non aprire un fascicolo sul post partita di Fiorentina-Atalanta. Si va verso il nulla di fatto: ecco perché

Dal Giudice Sportivo non è arrivata nessuna sanzione né per Gasperini né per i dirigenti della Fiorentina coinvolti nella lite dopo la partita. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, gli ispettori federali hanno notificato al giudice sportivo quanto avvenuto nei corridoi che portano agli spogliatoi, parlando di grida del tecnico dell’Atalanta e di Pradè, a cui si è aggiunto poi Joe Barone, ma Gerardo Mastrandrea non ha ritenuto che la cosa meritasse di essere sanzionata.

Visto che gli ispettori hanno visto e dichiarato tutto al giudice, scrive la rosea sul proprio sito, la questione si dovrebbe chiudere qui, senza l’apertura di un fascicolo da parte della Procura federale.