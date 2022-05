La questura di Firenze ha emesso 18 Daspo nei confronti di alcuni tifosi viola per gli scontri dopo Fiorentina-Inter

Questa mattina La Nazione riporta la notizia dei Daspo emessi dalla questura di Firenze nei confronti di 18 tifosi della Fiorentina dopo gli scontri dello scorso 21 settembre dopo la partita contro l’Inter nei pressi di Piazza Alberti.

I provvedimenti sarebbero tutti della durata compresa tra i due e i sette anni, per sei dei diciotto c’è anche la prescrizione di presentarsi in questura in contemporanea con le partite della Fiorentina per tutto il periodo della durata. I soggetti sono stati denunciati per rissa, lancio di oggetti atto a offendere e travisamento.