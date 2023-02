La replica dei tifosi a Commisso? Al massimo uno striscione. No al muro contro muro, anzi…

Il muro contro muro non serve mai. Il tifo organizzato della Fiorentina resterà al fianco della squadra, seguendo questa filosofia di fondo.

Per replicare alle parole del Presidente (“I cori sentiti contro il Bologna una porcheria”) potrebbe al massimo spuntare uno striscione. Ma è solo un’ipotesi al momento. Ipotesi che emerge tramite La Nazione.

Per il resto, pur avendo manifestato il dissenso per uno spettacolo che non è piaciuto contro il Bologna, la tifoseria resterà al fianco della squadra. Tant’è che, parentesi di Torino con la Juventus a parte, per i vari motivi già emersi due giorni fa, ci sarà ancora un grosso seguito, specialmente a Braga, dove i viola torneranno a giocare per la Conference League.