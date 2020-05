La Repubblica: Fiorentina e un addio possibile (anche all’estero)

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, troviamo questo titolo dedicato alla Fiorentina: “Commisso e l’operazione Chiesa, addio possibile (anche all’estero)”. A pagina 15 c’è l’approfondimento di mercato: “Chiesa, sì all’addio se il prezzo è giusto Commisso ci pensa”. E ancora: “Manovre di mercato intorno alla squadra che prepara la ripresa degli allenamenti: oggi i risultati dei test per l’ultimo via libera”. Sommario: “Da domani corse ed esercizi individuali al centro sportivo: in gruppo forse il 18 maggio”.