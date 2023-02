La Repubblica: La Coppa Italia accende il tifo viola

Sulla prima pagina de La Repubblica si legge stamani: “Fiorentina, la lunga attesa è già iniziata. Tam tam dei tifosi: “Tutti a Cremona. Ad aprile la semifinale di Coppa Italia”. A pagina 12 si legge: “Tutti a Cremona, la Coppa Italia accede il tifo viola”. E ancora: “2400 biglietti a disposizione. Tam tam sui social in attesa della semifinale con la grande sorpresa del torneo”.

A pagina 13 troviamo: “Jovic, gol e assist. Il cambio di marcia per scrivere un’altra storia”. In basso: “Dopo i lampi di Nico Gonzalez, ottimi segnali anche dall’attaccante ritrovato. Frattura al naso per Amrabat“.