La Repubblica: Un ‘contrattempo’ aspettando le finali

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Repubblica di Firenze, troviamo: “Fiorentina-Roma solo un intermezzo in attesa delle due finali in Europa”. L’approfondimento all’interno della sezione sportiva del quotidiano, a pagina 12: “Fiorentina e Roma, un ‘contrattempo’ aspettando le finali”. A destra, la grafica della probabile formazione viola.

A pagina 13, invece, un articolo sulla nuova maglia della Fiorentina presentata ieri: “Il giglio protagonista: oggi viola in campo con le nuove maglie”. Sottotitolo: “La società le ha presentate sul proprio sito e verranno usate nella prossima stagione. Le ha realizzate Robe di Kappa”.