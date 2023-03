La resa dei conti dopo gli scontri in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte: 8 arresti e 6 agenti feriti

Attraverso una conferenza stampa, il Questore di Napoli Alessandro Giuliano ha fatto il punto sulla situazione dopo gli scontri avvenuti in occasione della partita di Champions tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Gli arrestati sarebbero al momento 8: 5 persone italiane e 3 tedesche, fermate in flagranza di reato e non. 6 , invece, gli agenti delle FdO rimasti feriti.

Intanto, nella nottata, circa 120 ultras del Francoforte hanno lasciato la città parteonopea, mentre molti sarebbero stati identificati e portati in questura. Questo al momento il bilancio di una serata da dimenticare, almeno fuori dal campo.