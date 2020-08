La ricerca del terzo tassello

Amrabat, Castrovilli e…? Uno dei temi del calciomercato della Fiorentina è la ricerca del terzo giocatore da aggiungere al duo composto dall’ex Hellas Verona e dal talento pugliese nella mediana viola. L’acquisto di un centrocampista è tra le richieste di mister Iachini, assieme al numero 9 in grado di garantire almeno la doppia cifra di gol. La base di partenza, ça va sans dire, è di quelle importanti. Perché un reparto che vede la presenza di due giocatori del calibro di Amrabat e Castrovilli non può non essere visto in maniera positiva. E l’obiettivo della Fiorentina è quello di aggiungere un terzo calciatore di qualità per consegnare al proprio tecnico un centrocampo con i fiocchi.

Da stabilire, però, la tipologia del centrocampista da ricercare sul mercato. Una scelta, questa, che la dirigenza gigliata dovrà fare anche, se non soprattutto, sulla base delle idee tattiche di Iachini. Se dovesse essere confermato il centrocampo a tre, la mezzala sinistra sarà sicuramente Castrovilli. Da decidere, invece, in quale ruolo impiegare il marocchino, che a Verona ha giocato in una mediana a due. Se giocherà da mediano, allora la Fiorentina potrebbe fiondarsi su un giocatore alla Nainggolan. Se come pare, invece, l’obiettivo è un regista, Torreira è il giocatore più indicato per andare a ricoprire quel ruolo.

Un altro tema caldo, che riguarda sempre la mediana, è il futuro degli altri centrocampisti presenti nella rosa viola. Se Duncan è sicuro di rimanere, lo stesso non si può dire per Pulgar e Benassi: il primo è nel mirino del Real Betis e potrebbe lasciare Firenze nelle prossime settimane, mentre l’ex Torino difficilmente accetterà di restare in riva all’Arno per fare la riserva.