La rincorsa sfrenata di Cabral e il gap ridotto con Piatek: con loro però la Fiorentina ha perso efficacia in area

In assenza di un titolare inamovibile è staffetta continua nell’attacco viola tra Piatek e Cabral, con il brasiliano che era partito logicamente dalle retrovie arrivando da un campionato molto più diverso rispetto alla Serie A. Da entrambi la Fiorentina ha ottenuto qualcosa, in totale 6 reti e 1 assist tra campionato e Coppa Italia, ma ancora di chi sia la titolarità non è ben chiaro. Ad oggi, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il polacco parte ancora in vantaggio perché il rivale deve ancora completare il processo di inserimento, il vero problema degli acquisti all’estero fatti a gennaio. La rincorsa però è a buon punto a quanto pare e domani con il Verona potrebbe anche starci la sorpresa.

Rispetto alla fase di stagione legata a Vlahovic però, dalle statistiche raccolte in Lega Calcio, la Fiorentina ha perso circa l’1% di efficacia offensiva in area di rigore: un dato a cui porre rimedio in tutti i modi.