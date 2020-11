La risposta della Fiorentina alla richiesta di rateizzazione del Flamengo per Pedro. Cosa succederà adesso?

In Brasile si continua a parlare del futuro di Pedro, il cui futuro rimane a metà tra Fiorentina e Flamengo.

Secondo quanto riportato da Globo Esporte, l’attaccante brasiliano – out nelle ultime partite a causa di un infortunio muscolare – sarebbe pronto a rientrare. Contemporaneamente, però, sono attese anche delle novità extra campo. L’intenzione del Flamengo sarebbe di esercitare il diritto di riscatto versando nella casse della Fiorentina i 14 milioni di euro pattuiti ormai quasi un anno fa.

La società brasiliana avrebbe provato a convincere la Fiorentina per cambiare le modalità di pagamento, così da ridurre l’esborso previsto nel 2021. La risposta della Fiorentina, in tal senso, è stata negativa. A questo punto, il Flamengo si starebbe mobilitando per riscattare il giocatore, con il quale avrebbe raggiunto l’accordo per un contratto quinquennale.