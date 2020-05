La Roma fissa il prezzo per Florenzi: la Fiorentina che fa?

La Fiorentina e Florenzi, un matrimonio che è stato vicino a compiersi qualche mese fa. Ma la porta per un trasferimento in riva all’Arno non si è ancora chiusa e chissà che nei prossimi mesi non possa succedere qualcosa in tal senso. Nel frattempo, La Gazzetta dello Sport ha fatto un elenco dei giocatori che la Roma vuole cedere nel mercato estivo per garantirsi liquidità e soldi da reinvestire sul mercato. Tra di loro ci sono proprio Florenzi, valutato tra i dodici e i quindici milioni di euro, Schick (venticinque) e Karsdorp (otto-dieci). Difficilmente il laterale di proprietà del club giallorosso rimarrà al Valencia: è destinato a tornare nella Capitale, ma con pochissime possibilità di rimanerci. La Fiorentina osserva la situazione, pronta ad intervenire se lo riterrà necessario.