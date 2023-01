La Roma in vista della Fiorentina si scalda vincendo in Coppa Italia contro il Genoa di Gilardino

La Roma, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, vince contro il Genoa allenato dall’ex viola Alberto Gilardino per 1-0 agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo un dominio pressocché assoluto da parte dei giallorossi e diverse occasioni da gol sprecate, sblocca la gara al 64′ Dybala, che palla al piede si inserisce in area seminando i difensori avversari per calciare di potenza con il sinistro per il gol vittoria.

La squadra guidata da Josè Mourinho accede così ai quarti di finale per sfidare quella che sarà la vincente tra Napoli e Cremonese.