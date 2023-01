La Roma non pensa alla Fiorentina? Previsto turnover risicatissimo per Mourinho in Coppa Italia

La Roma ci tiene alla Coppa Italia, un trofeo che in bacheca le manca dal 2008 e Mourinho non può permettersi di sbagliare. Contro il Genoa, infatti, il tecnico portoghese (che tornerà in panchina dopo la squalifica) non proporrà un turnover azzardato. In difesa, giocherà sicuramente Ibanez perché squalificato in campionato (salterà la Fiorentina). Potrebbe, invece, restare a riposo Smalling lasciando il posto a Kumbulla che affiancherà Mancini.

Dubbi a centrocampo: Tahirovic avrà un’altra chance, Matic o Cristante al suo fianco. Sulla destra agirà Celik (perché Karsdorp è praticamente fuori rosa), a sinistra Spinazzola è favorito su Zalewski. In attacco, Belotti non sembra aver minuti sufficienti per partire titolare ma è quasi certo che riposi Dybala, in campo 90 minuti con il Milan. Spazio, quindi, a Zaniolo e Pellegrini sulla trequarti e ad Abraham punta centrale.